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Пошло и влажно: эксперты рассказали, какие точки на теле женщин самые эрогенные

8 апреля 2020, 03:50

Даже для опытных любовников не лишним будет знать, сколько и какие есть на теле женщины эрогенных зон.

Мужчина, женщина
У женщин, как говорят эксперты, хватает эрогенных зон / Lisa

Если мужчина желает по-максиму возбудить партнершу перед сексом, то нет ничего лучше, чем касаться и целовать ее по всему телу - особенно в эрогенных зонах.

Как рассказывает портал Анатомия наслаждения, первичные эрогенные зоны - органы, вызывающие оргазм во время стимуляции. У дам главные эрогенные зоны - клитор и влагалище. Клитор стимулируется, когда его лижут либо ласкают круговыми движениями. А влагалище, особенно та самая точка G, "прогревается" за счет сокращений мышцы во время полового акта.

Вторичные эрогенные зоны - те части тела, которые вызывают возбуждение первичных зон во время прикосновения, а также увеличение интимного удовольствия. Однако, их не всегда можно легко простимулировать ради оргазма. У женщин это - лобковая область, ягодицы, половые губы , вход во влагалище и промежность, анус и соски.

Чисто теоретически, эрогенные зоны очень сходны у всех людей, но порой все же имеют частные проявления. Вполне логично - чтобы выяснить, какие зоны тел самые чувствительные, стоит просто почаще экспериментировать с партнершей. 

Напомним, ранее врачи рассказали, какие точки на женском теле самые эрогенные. До этого эксперта назвали топ-5 самых сильных эрогенных зон у мужчин

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