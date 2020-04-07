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Вакцина от уханьской заразы: ученый разбил вдребезги надежды миллионов

7 апреля 2020, 16:32

Эксперт назвал реальные сроки создания вакцины от коронавируса.

коронавирус
Ученый рассказал, кода появится вакцина от коронавируса / Reuters

Сегодня все ждут чуда. Ученые, которые изобретут вакцину от смертоносной китайской заразы под названием Ковид-19 уже заранее обречены на вечную славу. При этом многие эксперты обнадеживают общество, что вот-вот вакцина от коронавируса появится.

Но создание вакцины в нормальной ситуации занимает годы, в экстренной — месяцы. Поэтому разговоры о скором появлении чудодейственного препарата от коронавируса — не более чем спекуляция. 

"Минимальный срок создания принципиально новой вакцины от принципиально нового биологического агента, как в данном случае, — 18 месяцев, с учетом того что мы "срезали все углы", — заявил профессор Сколковского института науки и технологий, заведующий сектором молекулярной эволюции ИППИ РАН Георгий Базыкин.

По его словам, вакцина от вируса гриппа обновляется каждый год.

"Мы делаем примерно один и тот же процесс: меняем генетический состав вирусов, на основании которых производим вакцину. И даже этот отлаженный процесс занимает полгода. С коронавирусом нет ничего отлаженного. Здесь все, что делается, делается впервые", - объяснил Базыкин.

Эксперт добавил, что до конечной цели еще очень далеко.

"Когда 3-4 месяца назад начиналась эпидемия, говорили, что будет создан так называемый вакцинный кандидат. Действительно, есть некоторое количество таких кандидатов. Существует некоторое количество технологий, которые позволят, если они сработают, создать вакцину. Но это самое начало пути, создание идеи. И нужно понимать, что отсюда очень далеко до нашей цели. Цель наша заключается в том, чтобы создать 7 млрд доз и иммунизировать все население. Конечно, будет уже неплохо, если мы получим такое количество доз, которого хватит на иммунизацию работников здравоохранения", - особо отметил эксперт.

По его словам, проблема состоит не только в создании собственно работающего препарата.

"После прохождения всех клинических испытаний вам нужно нарастить производство. Подавляющее большинство организаций, которые заявляют, что у них есть кандидатная вакцина и они собираются запустить ее в тестирование, не имеют достаточных мощностей для производства миллионов доз", — резюмировал эксперт, пишет Московский комсомолец.

Читайте такжеКак сделать маску для лица без шитья – простая инструкция и видеоНапомним, ранее сообщалось, разработкой вакцины против COVID-19 занимаются ученые из США. Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи озвучил сроки, когда старания  ученых увенчаются успехом. И этот прогноз оказался не очень утешительным.

По словам Фаучи, вакцина от коронавируса будет готова к следующему сезону заболевания – к весне 2021 года.

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