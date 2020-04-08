"Жрать и пить": Комаровский огорошил откровением о пользе секса на карантине

Евгений Комаровский / Скриншот

Известный врач-педиатр Евгений Комаровский рассказал о том, что необходимо предпринять для того, чтобы не заразиться коронавирусом.

По его мнению, опасно исключить физические нагрузки, а для сохранения здоровья и поддержания тонуса в период карантина не мешает вести активный образ жизни.

"Бегайте на месте, занимайтесь гимнастикой, смотрите комплексы. Но главное – чтобы не было гиподинамии. Убирайте в доме, двигайтесь как можно больше, танцуйте, пойте, занимайтесь любовь каждый день, можете два раза в день", – подчеркнул он в эфире программы Big Money.

Он также посоветовал применять необычные способы физической нагрузки - использовать маленьких детей, как тренажер: их можно подымать, крутить, вертеть, ползать вместе с ними и играть в активные игры.

Медик обратил внимание на необходимость уменьшения количества пищи во время карантина.

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"Я боюсь, что по окончании карантина вы просто не повыходите из дверей. Сейчас самый лучший способ снять стресс – это жрать и пить. Упаси вас Боже от алкоголизма! Читайте хорошие книги, поговорите с детьми, с родителями", – добавил Комаровский.

Напомним, ранее Комаровский раскрыл секрет, как не заразиться коронавирусом.