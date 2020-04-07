Речь идет о миллионах: ученые огорошили реальным масштабом пандемии коронавируса

Ученые раскрыли реальный масштаб пандемии коронавируса / Reuters

Многие эксперты, да и простые граждане, сегодня говорят о том, что реальные масштабы проблемы, с которой столкнулся мир, в разы превышают те показатели, о которых каждый день официально сообщают власти большинства стран.

По состоянию на утро вторника, 7 апреля, в мире официально зарегистрировали 1 307 803 случая заражения коронавирусом. При этом уханьская зараза убила 74 807 человек. Вырваться из страшных лап болезни смогли 277 402 человека.

Так вот, в авторитетном научном журнале The Lancet пишут, что официальные цифры распространения пандемии могут быть занижены – такие результаты исследования Геттингенского университета (Германия).

Для того, чтобы подсчитать реальное числа заболевших Ковид-19, исследователи использовали оценку смертности и среднее время от заражения до летального исхода. Согласно их выводу, по состоянию на конец марта в мире было обнаружено всего 6 процентов от настоящего числа инфицированных.

Ученые говорят, что недостаточная и отложенная диагностика объясняет, почему в некоторых странах число жертв пандемии настолько высоко, а реальный масштаб пандемии занижен.

За эталон учеными была взята Германия, где, по их подсчетам, выявлено всего 15,6% заболевших, и Южная Корея, где, по мнению специалистов, в действительности инфицированы около 50% населения. При этом в Италии найдены всего 3,5% заболевших от общего числа по стране, в Испании - 1,7%, в США – 1,6%, в Великобритании – 1,2%.

Основываясь на своем методе, ученые назвали реальное, по их мнению, количество инфицированных китайский вирусом.

Так, в США должно быть более 10 миллионов человек с диагнозом COVID-19, в Испании — более пяти миллионов, в Италии — около трех миллионов, в Великобритании — около двух миллионов.

Читайте такжеВирусолог рассказал, когда уханьская зараза даст нам передышкуНапомним, ранее сообщалось, что пандемия коронавируса не пойдет на спад из-за наступления теплой погоды весной, заявил вирусолог, член Нью-Йоркской академии наук Анатолий Альштейн.

"Я думаю, что та смена погоды, которая происходит сейчас, на эпидемии не отразится и не задержит ее", — сказал он.

По его словам, теплая погода "не уменьшит и особенно не увеличит" темпы распространения опасной инфекции.