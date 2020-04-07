"При коронавирусе скорая не приедет": в Минздраве предупредили украинцев

Скорую не нужно вызывать при первых симптомах коронавируса - Ляшко / УНИАН

Китайский коронавирус в Украине - если вы заподозрили у себя симптомы уханьской хвори, нужно звонить не в "скорую", а своему семейному врачу, который осмотрит вас и примет решение о дальнейших действиях.

Как заявил на брифинге главный санврач Виктор Ляшко, семейный врач должен направить мобильную бригаду или выехать самостоятельно, чтобы взять образцы для проведения исследований в вирусологической лаборатории.

Читайте такжеБаптисты провели конференцию: под Днепром выявили вспышку коронавируса

Если у человека не подписана декларация с семейным врачом, в таком случае нужно звонить по номеру 103.

"Скорая экстренная медицинская помощь не будет выезжать на каждый вызов в случае, если нет критериев для госпитализации больного и доставки больного в учреждения стационарной медицинской помощи, но она предоставит соответствующие консультации, и в случае необходимости направит бригаду для забора образцов для исследования", - сказал Ляшко.

При отказе в проведении тестирования или при наличии вопросов по тестированию, в Минздраве переформатирована горячая линия, которая принимает жалобы или предложения относительно совершенствования тестирования на той или иной территории.

Номер горячей линии Минздрава: 0 800 505 201.

Ранее Главред писал, что Министерство цифровой трансформации Украины разработало особое приложение, которое поможет следить за людьми на карантине или в обсервации. Оно получило название "Дій вдома" и уже доступно для Android-смартфонов.

Также отметим, в высших эшелонах власти уже обсуждают варианты поэтапного смягчения в Украине карантина по коронавирусу. Некоторым магазинам разрешат открыться уже с 14 апреля.