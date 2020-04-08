Как пережить карантин и панику из-за коронавируса - 6 советов от психолога

Советы психолога на карантине / Pixabay

В Украине лютует китайский коронавирус Covid-19, и чтобы уберечься от него, людей попросили соблюдать карантин, и проводить время дома. Однако, это стресс для многих людей - ведь все привыкли как минимум учиться или работать каждый день.

К тому же, заголовки новостей ежедневно сеют ужас и страх, нет легкого возврата к привычному образу жизни, и люди невольно превращается в жертв другого "вируса" – паники. Как перестать тревожиться из-за пандемии?

Психолог реалити Нового канала Від пацанки до панянки Наталия Борисова, объяснила, как справиться в такое сложное время. Ведь она долгое время работала психологом при ведомстве ЧС, и знает, что такое паника.

Заразный негатив

Самое главное - не поддаваться панике до последнего. Даже если ваше психоэмоциональное состояние оставляет желать лучшего, не демонстрируйте негативные эмоции при детях. Дети берут с нас пример, и способны легко перехватить панику. Если паника взяла верх, нужно "самоизолироваться" от детей и семьи и постараться привести себя в чувство. "Вирус" паники - это пандемия намного серьезнее любой заразы, и убивает людей не хуже. К тому же, психолог напомнила, что стресс ухудшает иммунитет. Сейчас это вам точно ни к чему!

Вдох-выдох

"Чувствуете, что накрывает, – постарайтесь хотя бы на короткое время уйти от детей в другую комнату. Есть разные техники дыхания, которые можно найти в интернете, и благодаря им успокоить нервы", - предлагает психолог.

Можно воспользоваться системой упражнений, по одному подходу каждое: приседания, отжимания от пола, наклоны, выпады в стороны и т.п, чтобы вернуть концентрацию.

Наталья Борисова / К.Птаха

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