Летающий гнус: Комаровский разгромил миф о переносчике коронавируса

Евгений Комаровский оценил опасность распространения COVID-19 / Фото: Reuters

Опасность распространения комарами вирусов, в частности - COVID-19, прокомментировал известный украинский врач Евгений Комаровский.

Как подчеркнул он в своем Facebook, комары не способны быть переносчиками смертельного коронавируса.

Отвечая на вопросы подписчиков, Комаровский обратил внимание на то, что на сегодня медицина не располагает информацией о том, что комары способны стать разносчиками коронавируса.

"Поэтому - не переносится. Никакие вирусы, в том числе и коронавирус. Закрыли вообще эту тему", - добавил врач.

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Напомним, ранее Комаровский раскрыл секрет, как не заразиться коронавирусом.