Летающий гнус: Комаровский разгромил миф о переносчике коронавируса

Евгений Комаровский оценил опасность распространения COVID-19.
Опасность распространения комарами вирусов, в частности - COVID-19, прокомментировал известный украинский врач Евгений Комаровский.
Как подчеркнул он в своем Facebook, комары не способны быть переносчиками смертельного коронавируса.
Отвечая на вопросы подписчиков, Комаровский обратил внимание на то, что на сегодня медицина не располагает информацией о том, что комары способны стать разносчиками коронавируса.
"Поэтому - не переносится. Никакие вирусы, в том числе и коронавирус. Закрыли вообще эту тему", - добавил врач.
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Напомним, ранее Комаровский раскрыл секрет, как не заразиться коронавирусом.