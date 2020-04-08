Пандемия коронавируса: Комаровский сказал, что лучше не носить

Во время пандемии коронавируса лучше не носить кольца, посоветовал Евгений Комаровский / Скриншот

Педиатр, кандидат медицинских наук и ведущий Евгений Комаровский сказал, что во время пандемии китайского убийственного коронавируса лучше не носить кольца.

Под кольцами остается грязь, которую практически невозможно вымыть, рассказал эксперт в видео, опубликованном на его канале в YouTube.

Медик добавил, что руки можно мыть и в тазике, главное, чтобы руки контактировали с мыльной водой на протяжении не менее 20 секунд, а лучше – 30-ти.

"…можно очень много лет жить и мыть руки исключительно в тазике. Поэтому, ...главное все-таки, чтобы руки контактировали с мыльной водой в течение не менее 20 секунд, лучше – 30-ти…", – заявил врач.

Комаровский подчеркнул, что наличие колец резко затрудняет эффективность мытья рук.

"…Вот под кольцами действительно остается грязь, которую вымыть практически невозможно. Поэтому, если есть возможность снять с рук (кольца – Ред.), – лучше снять, вот. Делайте правильные выводы", – добавил педиатр.

Читайте такжеКак лечить коронавирус дома: Комаровский перечислил препаратыНапомним, коронавирус нового типа бушевал в Китае, а потом начал косить людей по всему миру, введена пандемия. Новый вирус в мире подхватили более 1 млн 440 тысяч человек, свыше 83 тысяч инфицированных – скончались.

Коронавирус в Украине диагностирован у 1 тысячи 668 человек, 52 пациента – умерли.

Ранее Евгений Комаровский говорил, что с коронавирусом на Земле вынужден встретиться каждый человек. Врач добавил, что активность вируса зависит от интенсивности карантинных мероприятий.