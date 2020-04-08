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Ловушка уханьской заразы: ученые узнали, сколько дней Ковид-19 живет в человеке молча

8 апреля 2020, 16:27

Исследователи определили, что человек в среднем может носить в себе вирус 3,8 дня.

коронавирус
Ученые узнали, сколько дней коронавирус "молчит" / Фото pixabay.com

Устрашающий китайский вирус ежедневно собирает в мире кровавую день. По состоянию на 8 апреля 82 119 человек стали жертвами коронавирусной инфекции, около 1,5 миллиона человек заразились уханьской заразой.

Многие из тех, кто заболел, задаются вопросом – где именно они подцепили болезнь, ведь рядом с ними не было людей с явными симптомами болезни.

Так вот, ученые школы медицины Шанхайского университета Цзяотун провели исследование, и узнали, что 79,7% пациентов с коронавирусом заразились от людей, у которых отсутствовали какие-либо симптомы болезни.

Исследователи также определили, что человек в среднем может носить в себе вирус 3,8 дня — прежде чем начнут проявляться симптомы. И все это время этот человек способен заражать всех, кто попадется на его пути, пишет Daily

Mail.

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Напомним, ранее в авторитетном научном журнале The Lancet сообщили, что официальные цифры распространения пандемии коронавируса могут быть занижены – такие результаты исследования Геттингенского университета (Германия).

По словам ученых, в США должно быть более 10 миллионов человек с диагнозом COVID-19, в Испании — более пяти миллионов, в Италии — около трех миллионов, в Великобритании — около двух миллионов.

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