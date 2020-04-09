Отчет в устной форме: топ-3 техники для шикарного минета

Эксперты составили топ-3 отличных техники минета / Космо

Девушки, владеющие техникой минета, во все времена считались лучшими любовницами. Поэтому и по сей день постижению этой науке есть много нюансов и преград.

Портал Хочу составил топ-3 техник отличного минета.

Отдаться на полную катушку.Здесь дама должна на все сто процентов довериться мужчине. Сперва нужно встать перед ним на колени, а затем - попросить связать руки за спиной и пусть он с помощью своих рук и движений бедрами, получит такой минет, какой пожелает. Твоя задача – не сопротивляться, а всецело ласкать его пенис языком.

Пятерка прикосновений. Такую технику часто можно увидеть в в порно. Суть в том, чтобы дама поочередно шлепала его пенисом по губам, языку, щекам, грудям и ладоням.

Сумашедший оргазм.В этой технике, довольно сложно, женщине нужно научиться блокировать канал в основании пениса, по которому идет выброс спермы. Для этого сначала нужно массировать его губами и руками, двигаясь по всему основанию, а затем пальцем блокировать канал. Так женщина сымитирует спазмы, характерные для семяизвержения и по нескольку раз будет доводить партнера до предела. Когда она даст волю его семени, то оргазм будет невероятной силы.

Напомним, ранее в Сети появиля топ-3 техник классного и приятного минета. Позднее ученые рассказали, почему минеты крайне полезны для женского здоровья.