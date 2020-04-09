Взрыв наслаждения: топ-3 поз для секса, при которых получается оргазм

Есть секс-позы, который гарантированно приведут к оргазму / Charm lady

Здесь нет особого секрета - множеству женщин очень тяжело достичь оргазма во время стандартного секса.

Однако все же существует несколько поз, которые чаще всего приводят к нужному результату, сообщает портал Лайфхакер.

Всадница-амазонка. Партнер ложится на спину, женщина оседлывает его и обхватывает ногами. Во время секса лучше всего раскачиваться туда-обратно, а не скакать на пенисе.

Стиль собачки. Партнеры оба на коленях. Мужчина аккуратно входит в женщину сзади. Делать фрикции в таком положении может или только партнер, или оба.

Мост. Старт - с миссионерской позиции. Затем партнер обязан встать на колени, а партнерша — резко приподнять таз.

Напомним, ранее эксперты рассказали о горячих секс-позах для пар, жаждущих новизны. Позднее в Сети опубликовали топ-3 поз для секса, которые обожают женщины.