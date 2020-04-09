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Коронавирус в Украине: эксперт сказал, когда нет риска заразиться

9 апреля 2020, 08:40

РНК вируса обезвреживает ультрафиолет, сообщил бывший главный санитарный врач Украины.

Эксперт поделился, что в солнечную погоду нет риска подцепить китайский вирус – Коронавирус в Украине 9 апреля
В солнечную погоду нет риска подцепить коронавирус, поделился эксперт / УНИАН

Кандидат медицинских наук, бывший главный санитарный врач Украины Святослав Протас сообщил, что в солнечную погоду нет риска заразиться смертоносным китайским коронавирусом, из-за которого объявлена пандемия.

Ультрафиолет обезвреживает РНК вируса, рассказал эксперт Главреду.

Собеседник добавил, что риск подхватить коронавирус есть, когда вы попадаете в какое-то людное место или находитесь в закрытых помещениях. 

Протас подчеркнул, что вирус не находится в воздухе, не лежит на асфальте – единственным источником распространения является больной человек и его биологические выделения.

"Поэтому нам надо минимизировать социальные контакты, соблюдая безопасного расстояния с больными людьми, а также с предметами окружающей среды, на которых теоретически может находиться биологическая жидкость с возбудителем", – сказал он.

Читайте такжеПандемия коронавируса: Комаровский сказал, что лучше не носитьЭкс-главный санитарный врач отметил, что прогулки на свежем воздухе полезны. 

"…прогулки на свежем воздухе наоборот, полезны, так как прямое солнечное излучение имеет вирулицидное действие, то есть ультрафиолет обезвреживает РНК вируса. И в солнечную погоду нет риска заразиться", – заявил собеседник.

Ранее Святослав Протас говорил, что естественный иммунитет – единственная защита от коронавируса из Китая.

Напомним, коронавирус в Украине уже диагностирован у 1 тысячи 668 человек, 52 инфицированных скончались, а 35 пациентов – выздоровели. В стране объявлен карантин и введен режим чрезвычайной ситуации.

Святослав Протас коронавирус в Украине
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