"Достижения" коронавируса в Украине: cотни новых случаев и больше жертв

В Украине серьезно возросло количество людей, инфицированных коронавирусом / УНИАН

В четверг, 9 апреля, по состоянию на 9:00 коронавирус в Украине диагностировали у 1 тысячи 892 человек.

За сутки обнаружено 224 новых случая инфицирования вирусом, сообщили в Центре общественного здоровья Украины.

По его данным, также возросло количество жертв коронавируса и людей, которые вылечились. Жертв уже 57, а выздоровевших – 45.

Коронавирус в Украине 9 апреля – в каких областях сколько инфицированных:

Винницкая обл. – 102 случая;

Волынская обл. – 38 случаев;

Днепропетровская обл. – 41 случай;

Донецкая обл. – 11 случаев;

Житомирская обл. – 31 случай;

Закарпатская обл. – 51 случай;

Запорожская обл. – 47 случаев;

Ивано-Франковская область – 218 случаев;

Киев – 300 случаев;

Киевская обл. – 130 случаев;

Кировоградская обл. – 78 случаев;

Львовская обл. – 36 случаев;

Луганская обл. – 3 случая;

Одесская обл. - 43 случая;

Полтавская обл. – 19 случаев;

Ровенская обл. – 64 случая;

Сумская обл. – 56 случаев;

Тернопольская обл. – 169 случаев;

Харьковская обл. – 5 случаев;

Херсонская обл. - 18 случаев;

Хмельницкая обл. – 16 случаев;

Черкасская обл. – 80 случаев;

Черновицкая обл. – 302 случая;

Черниговская обл. – 9 случаев.

/ facebook.com/phc.org.ua

Напомним, в Украине по состоянию на утро 8 апреля коронавирус нашли 1 тысячи 668 человек, 52 заболевших умерли, а 35 – выздоровели. Из-за вируса в стране объявлен карантин и введен режим чрезвычайной ситуации.

Ранее коронавирус бушевал в Китае, а потом распространился по миру. Вирусом во всем мире заразились более миллиона человек, десятки тысяч заболевших – скончались, была введена пандемия.