"Достижения" коронавируса в Украине: cотни новых случаев и больше жертв

Диагноз "коронавирус" в Украине подтвержден еще у более чем 200 человек.
В четверг, 9 апреля, по состоянию на 9:00 коронавирус в Украине диагностировали у 1 тысячи 892 человек.
За сутки обнаружено 224 новых случая инфицирования вирусом, сообщили в Центре общественного здоровья Украины.
По его данным, также возросло количество жертв коронавируса и людей, которые вылечились. Жертв уже 57, а выздоровевших – 45.
Коронавирус в Украине 9 апреля – в каких областях сколько инфицированных:
- Винницкая обл. – 102 случая;
- Волынская обл. – 38 случаев;
- Днепропетровская обл. – 41 случай;
- Донецкая обл. – 11 случаев;
- Житомирская обл. – 31 случай;
- Закарпатская обл. – 51 случай;
- Запорожская обл. – 47 случаев;
- Ивано-Франковская область – 218 случаев;
- Киев – 300 случаев;
- Киевская обл. – 130 случаев;
- Кировоградская обл. – 78 случаев;
- Львовская обл. – 36 случаев;
- Луганская обл. – 3 случая;
- Одесская обл. - 43 случая;
- Полтавская обл. – 19 случаев;
- Ровенская обл. – 64 случая;
- Сумская обл. – 56 случаев;
- Тернопольская обл. – 169 случаев;
- Харьковская обл. – 5 случаев;
- Херсонская обл. - 18 случаев;
- Хмельницкая обл. – 16 случаев;
- Черкасская обл. – 80 случаев;
- Черновицкая обл. – 302 случая;
- Черниговская обл. – 9 случаев.
Напомним, в Украине по состоянию на утро 8 апреля коронавирус нашли 1 тысячи 668 человек, 52 заболевших умерли, а 35 – выздоровели. Из-за вируса в стране объявлен карантин и введен режим чрезвычайной ситуации.
Ранее коронавирус бушевал в Китае, а потом распространился по миру. Вирусом во всем мире заразились более миллиона человек, десятки тысяч заболевших – скончались, была введена пандемия.