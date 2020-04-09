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"Достижения" коронавируса в Украине: cотни новых случаев и больше жертв

9 апреля 2020, 09:33

Диагноз "коронавирус" в Украине подтвержден еще у более чем 200 человек.

В Украине серьезно возросло количество людей, инфицированных вирусом из Китая – Коронавирус в Украине сегодня
В Украине серьезно возросло количество людей, инфицированных коронавирусом / УНИАН

В четверг, 9 апреля, по состоянию на 9:00 коронавирус в Украине диагностировали у 1 тысячи 892 человек.

За сутки обнаружено 224 новых случая инфицирования вирусом, сообщили в Центре общественного здоровья Украины.

По его данным, также возросло количество жертв коронавируса и людей, которые вылечились. Жертв уже 57, а выздоровевших – 45.

Коронавирус в Украине 9 апреля – в каких областях сколько инфицированных:

  • Винницкая обл. – 102 случая;
  • Волынская обл. – 38 случаев;
  • Днепропетровская обл. – 41 случай;
  • Донецкая обл. – 11 случаев;
  • Житомирская обл. – 31 случай;
  • Закарпатская обл. – 51 случай;
  • Запорожская обл. – 47 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 218 случаев;
  • Киев – 300 случаев;
  • Киевская обл. – 130 случаев;
  • Кировоградская обл. – 78 случаев;
  • Львовская обл. – 36 случаев;
  • Луганская обл. – 3 случая;
  • Одесская обл. - 43 случая;
  • Полтавская обл. – 19 случаев;
  • Ровенская обл. – 64 случая;
  • Сумская обл. – 56 случаев;
  • Тернопольская обл. – 169 случаев;
  • Харьковская обл. – 5 случаев;
  • Херсонская обл. - 18 случаев;
  • Хмельницкая обл. – 16 случаев;
  • Черкасская обл. – 80 случаев;
  • Черновицкая обл. – 302 случая;
  • Черниговская обл. – 9 случаев.
/ facebook.com/phc.org.ua

Напомним, в Украине по состоянию на утро 8 апреля коронавирус нашли 1 тысячи 668 человек, 52 заболевших умерли, а 35 – выздоровели. Из-за вируса в стране объявлен карантин и введен режим чрезвычайной ситуации.

Ранее коронавирус бушевал в Китае, а потом распространился по миру. Вирусом во всем мире заразились более миллиона человек, десятки тысяч заболевших – скончались, была введена пандемия.

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