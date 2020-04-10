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Коронавирус в Украине: эксперт предупредил о мощной второй волне

10 апреля 2020, 04:10

Вирус скоро может снова атаковать Украину, предупредил бывший главный санитарный врач.

Экс-главный санитарный врач полагает, что вторая волна вируса грозит Украине осенью – Коронавирус 2020
Вторая волна коронавируса грозит Украине осенью, полагает экс-главный санитарный врач / Reuters

Украине осенью грозит мощная вторая волна китайского смертоносного коронавируса, из-за которого ввели пандемию.

Ближе к лету темпы развития болезни существенно снизятся, рассказал бывший главный санитарный врач Украины, кандидат медицинских наук Святослав Протас Главреду.

По его словам, новая волна коронавируса грозит Украине тогда, когда начнется новый сезон острых респираторных заболеваний.

"…сейчас я не прогнозировал бы каких-то катастрофических масштабов эпидемии, потому что ближе к лету темпы развития болезни существенно снизятся. Больше настораживает именно осень, потому что когда начнется новый сезон острых респираторных заболеваний, мы получим вторую волну, гораздо более мощную, чем сейчас", – предупредил он.

Читайте такжеКомаровский объяснил, от чего зависит активность коронавирусаНапомним, коронавирус в Украине по состоянию на утро 9 апреля нашли у 1 тысячи 892 человек, 57 заболевших умерли, а 45 человек – выздоровели. В нашей стране до 24 апреля введен карантин, действует режим чрезвычайной ситуации.

Святослав Протас говорил, что единственной защитой от смертоносного вируса является естественный иммунитет человека.

коронавирус в Украине Святослав Протас
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