Уйдет ли коронавирус "на перекур" летом: ответ престижных ученых США

Ученые рассказали, оставит ли нас в покое коронавирус летом / Reuters

Ненасытный китайский вирус, который уже убил около 89 тысяч человек во всем мире, украл у человечества весну и разрушил все планы на нее. Люди живут надеждой, что летом ситуация изменится.

Но коронавирус не исчезнет, как только потеплеет, заявила Белому дому престижная научная группа в ответ на слова Дональда Трампа, что "когда становится немного теплее, то вирус чудесным образом уходит".

"Существуют некоторые свидетельства того, что коронавирус может передаваться менее эффективно в среде с более высокой температурой и влажностью окружающей среды; однако, учитывая глобальный недостаток иммунитета, это снижение эффективности передачи может не привести к значительному снижению распространения заболевания", - сказано в сообщении ученых, пишет CNN.

Эксперты подчеркнули, что исследование вспышки в Китае показало, что даже в условиях максимальной температуры и влажности вирус распространяется "в геометрической прогрессии", причем каждый зараженный человек в среднем заражает двух человек.

Доктор Уильям Шаффнер, специалист по инфекционным заболеваниям в Медицинском центре Университета Вандербильта, сказал: "Хотя мы можем надеяться, что погода внесет некоторый вклад в сокращение передачи вируса, но мы не можем только на это надеяться. Мы должны продолжать использовать социальное дистанцирование и другие меры для уменьшения передачи вируса".

В письме также сказано, как Чад Рой, исследователь из университета Тулэйн, подверг уханьскую заразу в лаборатории воздействию высоких температур и изучал ее в течение 16 часов.

Рой обнаружил, что новый коронавирус живет дольше, чем грипп, туберкулез или коронавирус, вызывающий ОРВИ, известный как тяжелый острый респираторный синдром.

В письме также подчеркивается, что в реальном мире вирус все еще передается в страны с теплой погодой.

"Учитывая, что в странах с "летним" климатом, таких как Австралия и Иран, в настоящее время наблюдается быстрое распространение вируса, нельзя надеяться на уменьшение случаев заражения с повышением влажности и температуры", - отметили ученые.

Читайте такжеКак сшить правильную безопасную маску для лица – инструкция от ученых СШАНапомним, ранее сообщалось, что пандемия коронавируса не пойдет на спад из-за наступления теплой погоды весной, заявил вирусолог, член Нью-Йоркской академии наук Анатолий Альштейн.

"Я думаю, что та смена погоды, которая происходит сейчас, на эпидемии не отразится и не задержит ее", — сказал он.

По его словам, теплая погода "не уменьшит и особенно не увеличит" темпы распространения опасной инфекции.