Побочка вплоть до слепоты: Швеция отказалась от лекарства, которым лечат коронавирус в Украине

Пока что нет лекарства от коронавируса / Фото pixaby

Пока не существует лекарства от коронавируса, врачи по всему миру пытаются лечить болезнь разными препаратами, пытаясь найти оптимальный вариант. Используют в том числе и лекарство от малярии хлорохин.

Этот препарат имеет ряд серьезных побочных действий. В частности, пациенты в Швеции жалуются на спазмы, частичную потерю зрения и мигрени, пишет Daily Mail. Кроме того, по данным местных медиков, в одном случае из 100 прием хлорохина вызывал проблемы с сердцебиением и даже сердечные приступы. Таким образом, Швеция решила отказаться от использования хлорохина для лечения коронавируса.

Ранее Великобритания призвала не использовать хлорохин до завершения клинических испытаний.

Стоит отметить, что в Украине противомалярийный препарат также используют для лечения коронавируса Ковид-19. Впрочем, убедительных доказательств того, что хлорохин помогает в лечении коронавируса, на данный момент нет. Его стали использовать в лечении от Ковид-19 после того, как он показал многообещающие результаты исследований в Китае.

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Как сообщал Главред, ученые из Университета Гонконга тестируют способ лечения китайского коронавируса Covid-19 при помощи переливания больному сыворотки крови, которая содержит вирусные антитела от уже переболевших. Пока что эксперименты проводятся на хомяках, однако их результаты являются впечатляющими.