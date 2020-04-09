Съесть коронавирус с яблоком: ученый назвал шансы заражения через еду

Ученый рассказал, живет ли коронавирус на фруктах / Фото: УНИАН

Устрашающий китайский вирус убил в мире около 90 тысяч человек. Человечество реально находится в состоянии невроза – люди каждый раз, приходя из магазина, пытаются следовать рекомендациям ученых: перекладывают продукты в чистые пакеты, что можно мыть – моют с мылом.

Народ реально переживает, чтобы не заразиться смертоносной заразой.

Сотрудник Университета штата Огайо Санджа Илич развеял миф о возможности передачи коронавирусной инфекции через еду. По его словам, в США не было зафиксировано ни одного случая заражения COVID-19 через продукты питания или упаковку.

Ученый особо подчеркнул, что уханьской заразе нужен живой хозяин, иначе она не сможет размножаться, пишет MedicalXpress.

Эксперт также уточнил, что действительно, согласно ряду исследований опасные патогены могут находиться в жизнеспособном состоянии на различных поверхностях в течение нескольких часов.

Однако заражение через пищу – всего лишь миф, добавил ученый.

"Коронавирус не является желудочно-кишечным заболеванием, инфекция COVID-19 не размножается на еде", – утверждает Санджа Илич.

При этом специалист посоветовал после покупки фрукты и овощи тщательно ополаскивать, а пищу разогревать до температуры не ниже 75 градусов.

Читайте такжеЛовушка уханьской заразы: ученые узнали, сколько дней Ковид-19 живет в человеке молчаНапомним, ранее ученые пришли к выводу, что коронавирус не переносит высоких температур. К примеру, при 70 градусах он не продержится дольше пяти минут. Также исследователи обратили внимание на то, что на поверхности медицинских масок вирус может оставаться до семи дней, поэтому средства индивидуальной защиты нужно дезинфицировать.