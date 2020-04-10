Названы самые полезные консервы

Самая полезная консервированная рыба – это рыба жирных сортов / Фото pixabay.com

Эксперты развенчали миф о том, что консервы не только не несут пользы для организма, но и вредят ему. На самом деле консервы не так уж и вредны для здоровья, как мы привыкли считать.

Сохраняются ли витамины в консервах

Витамины на самом деле погибают при термической обработке, поэтому тут пользы от консервов действительно нет. Но в то же время они содержат белки, жиры, углеводы, полезные минералы и клетчатку. Кроме того, существуют продукты, которые гораздо вкуснее в консервированном виде, чем в свежем, передает Медик форум.

Самые полезные консервы

Консервированная рыба - это не только очень вкусный, но и полезный продукт. Самая полезная консервированная рыба – это рыба жирных сортов, так как в ней содержится очень много кальция. Чтобы получить максимум пользы, такую консерву нужно есть с костями, тем более что кости в консервах мягкие. Кроме кальция в консервированной рыбе много фосфора, калия и магния.

Также полезны консервированные овощи: морковь, томаты, тыква. Бета-каротин, который содержится в моркови, в процессе консервирования превращается в ликопин – антиоксидант, способный защитить от преждевременного старения и даже риска возникновения онкологических заболеваний.

Напомним, ранее врач-диетолог рассказала, какие грибы есть и как правильно это делать, чтобы получить максимум пользы. Также стало известно, что правильно приготовленный борщ полезен для здоровья, а если после употребления блюда бросает в жар – значит улучшается кровообращение.