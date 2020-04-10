Вторжение с тыла: эксперты рассказали, почему мужчин тянет к анальному сексу

Анальный секс / Cosmo

Анальный секс по нраву далеко не всем мужчинам. Его предпочитают обычно представители сильного пола, которые относятся к анальному типу сексуальности.

Портал Лиза опросил экспертов и те рассказали, что движет мужчинами, обожающими анал.

№1. Разнообразие.Таким мужчинам очень важен разнообразный секс - с реализацией потаенный фантазий и похотливых желаний. Обыденные интимные отношения для них невыносимыми, потому то они и стремятся как-либо получить желаемое.

№2. Поиск новых ощущений.Степень удовольствия от различных видов секса несколько различается. Дело в том, что стимуляция эрогенных зон в условиях анального секса гораздо мощнее, чем во время вагинального.

№3. Доминирование, властвование, унижение. Мужчин заводит, когда они контролируют секс с партнершей. Причем далеко не всем женщинам очень больно во время анального секса, но все же вероятность неприятных ощущений крайне высока. Что и заводит мужское либидо.

Напомним, ранее как эксперты рассказали, как правильно готовиться к анальному сексу. Позднее в Сети опубликовали топ-3 правил, гарантирующих хороший анальный секс.