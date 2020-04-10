Эксперты назвали лучшую секс-позу для зачатия ребенка

Секс / Медикфорум

Британские ученые после долгих исследований определили позу в сексе, благодаря которой легче всего можно зачать ребенка.

По словам главы проекта, доктора Мэрилин Гленвилл,наибольший шанс зачать детей получается, если мужчина находится над женщиной. Она также рассказала о некоторых рекомендациях, которые нужно соблюдать тем парам, которые мечтают завести детей.

Таким людям нужно соблюдать специальную диету, отказаться от употребления спиртного и курения сигарет, а также свести к минимуму распитие кофе и других подобных напитков.

Гленвилл утверждает, что классическая, миссионерская поза, обеспечивает пенису самое глубокое проникновение. Именно поэтому в момент эякуляция сперма находится ближе всего к яйцеклетке. Это и обеспечивает максимальные шансы на ее оплодотворение.

Напомним, ранее медики рассказали, сколько нужно секса для зачатия ребенка. Ученые рассказали, когда лучше всего заниматься сексом ради зачатия детей.