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Легкая форма коронавируса: названы пять главных симптомов

9 апреля 2020, 21:40

Переболеть коронавирусом можно и в легкой форме - названы главные симптомы.

Ученые, коронавирус
Врачи назвали главные симптомы "легкого" течения коронавируса / Известия

Жуткий коронавирус, который каждый день уносит жизни наших граждан, запросто может проявляться бессимптомно, или по признакам напоминать обычную ОРВИ.

Именно поэтому людей, которые перенесли недуг намного больше, чем говорит официальная статистика. Как пишет РБК, ученые из Оксфордского университета назвали пять "легких" симптомов, которые могут указывать на то, что вы уже перенесли уханьский недуг.

Потеря обоняния

Одним из самых распространенных симптомов является потеря обоняния. Эти данные подтвердили, как зарубежные, так и украинские специалисты. Как выяснили ученые, некоторые клетки в носу содержат белки, по которым штамм SARS-CoV-2 и бьет в первую очередь. Именно так инфекция и проникает в организм. Такие люди становятся "отличными" разносчиками инфекции, так как часто не понимают, что больны.

Боль в животе

У некоторых пациентов боль в животе может быть самостоятельным симптомом. Но иногда она может означать развитие пневмонии в нижних долях легких. Поэтому к такому симптому нужно отнестись внимательно.

Диарея

Такой симптом был выявлен по результатам исследований китайскими учеными. Так, в Ухане у половины из первых 204 обследованных пациентов был выявлен такой симптом.

Конъюнктивит

У ряда пациентов с COVID-19 проявлялся легкий фолликулярный конъюнктивит. Он может выражаться в налитых кровью глазах, жжением в области глаз, скоплением гноя, который прилипает к ресницам, зудом в глазах.

Усталость

Чувство необычайно сильной усталости также может быть симптомом коронавируса. Стоит обратить внимание на этот симптом, если это чувство не является следствием переутомления.

Ранее Главред писал, что педиатр, кандидат медицинских наук и ведущий Евгений Комаровский сказал, что во время пандемии китайского убийственного коронавируса лучше не носить кольца. Под кольцами остается грязь, которую практически невозможно вымыть, рассказал эксперт в видео, опубликованном на его канале в YouTube.

Также Евгений Комаровский говорил, что с коронавирусом на Земле вынужден встретиться каждый человек. Врач добавил, что активность вируса зависит от интенсивности карантинных мероприятий.

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