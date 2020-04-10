Отмирают целые участки важного органа: ученый напугал жуткими последствиями COVID-19

Коронавирус подавляет иммунную систему / Reuters

Коронавирус может грозить человеку серьезными последствиями. В частности, COVID-19, как и вирусы гриппа и герпеса, способен приводить к отмиранию целых участков головного мозга.

Китайский вирус подавляет иммунную систему, поэтому на болезнь может наслаиваться дополнительная патология. В группе риска находятся пожилые люди. Дети и молодежь значительно меньше подвержены осложнениям из-за эффективности их иммунитета, пишет Вечерняя Москва.

"У пожилых людей в качестве осложнений и различных патологий могут быть инсульты и инфаркты. Кроме того, все те же сопутствующие болезни, что и при гриппе, а именно бронхиты, менингиты и прочее", - рассказал изданию ученый-вирусолог Феликс Ершов.

Эксперт отдельно акцентировал внимание на том, что основной причиной смертности от коронавируса становится не сам COVID-19, а как раз патология.

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Как сообщал Главред, смертоносный китайский коронавирус продолжает атаковать мир. Число зараженных достигло устрашающей цифры. По состоянию на 6 утра пятницы, 10 апреля, в мире зарегистрировали 1 601 018 случаев заражения коронавирусом. При этом 95 718 человек стали жертвами коронавирусной инфекции, а 354 972 человека успешно победили болезнь.