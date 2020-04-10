Жутка мутация коронавируса: медики предупредили о новой опасности

Медики предупредили о новой опасности COVID-19 / УНИАН

Необычный симптом коронавируса обнаружен практикующими медиками во Франции.

Как говорится в отчете Национального союза дерматологов и венерологов, помимо уже известных симптомов, у носителей вируса COVID-19 могут обострятся болезненные проявления на коже.

Анализируя большое количество случаев заражения коронавирусом, эксперты обратили внимание на то, что некоторые пациенты жалуются на покраснения, крапивницу и даже симптомы псевдообморожения.

В условиях пандемии коронавируса медики настоятельно рекомендуют пациентам, у которых проявляются подобные симптомы, обращаться в медицинские учреждения.

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Кроме того, эксперты заключили, что новые признаки коронавируса могут появиться по мере мутации COVID-19.

Напомним, ранее врач раскрыла жуткие подробности о жертвах коронавируса.