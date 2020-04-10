"Уголовное преступление": Комаровский предупредил о рисках при лечении коронавируса

При лечении коронавируса применяют экспериментальную терапию / Reuters

В Украине существуют огромные проблемы с наличием лекарств, которые Министерство здравоохранения рекомендует для лечения коронавируса.

Как подчеркнул известный врач-педиатр Евгений Комаровский, утвержденный в Украине протокол лечения COVID-19 фактически является копией протокола, которой применяется в большинстве стран мира.

В то же время многие препараты, которые выписывают при коронавирусе, не имеют в показаниях для применения диагноза коронавирус.

"Если в определенных лекарствах, например, Плаквенил, который используют для лечения малярии, но там нет в показании такого слова как коронавирусная инфекция, то юридически врач, который назначил этот препарат при коронавирусной инфекции пациенту, совершает уголовное преступление. Поскольку есть приказ, то он и позволяет врачам использовать подобные лекарства, но требует, чтобы пациент, или его родственники, давали юридическое подтверждение, что они согласны на эти варианты экспериментальной терапии", – пояснил Комаровский в интервью на канале ZIK.

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Напомним, о необычных симптомах коронавируса рассказали практикующие медики во Франции. Как говорится в отчете Национального союза дерматологов и венерологов, помимо уже известных симптомов, у носителей вируса COVID-19 могут обострятся болезненные проявления на коже.

Ранее врач раскрыла жуткие подробности о жертвах коронавируса.