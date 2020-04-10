"Умереть не страшно?": Мы никуда не денемся от коронавируса – эксперт

Эксперт напомнила о высокой смертности и от обычного гриппа / Reuters

До 80% населения планеты перенесет коронавирус бессимптомно, заявила известный украинский микробиолог и вирусолог Надежда Жолобак.

"Это норма для человеческой популяции, не стоит делать из этого панических выводов. То, что COVID-19 будет распространяться – это норма, это же респираторное заболевание, он должен распространяться. Никуда мы от этого не денемся. Не надо паниковать, нужно соблюдать привычные нормы профилактики, как и при вспышках любых других острых респираторных заболеваний", – подчеркнула она.

Вместе с тем она напомнила о высокой смертности от обычного гриппа и подчеркнула, что в Украине умерли на сегодняшний день от коронавируса 69 человек, а от гриппа только в январе этого года умер 621 человек.

"Думаете, умереть от гриппа "не страшно"? – цитирует эксперта Obozrevatel.com.

Жолобак добавила, что согласно официальным исследованиям, общая смертность в Италии в этом эпидемическом сезоне не отличается от общей смертности за последние пять лет.

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Напомним, о необычных симптомах коронавируса рассказали практикующие медики во Франции. Как говорится в отчете Национального союза дерматологов и венерологов, помимо уже известных симптомов, у носителей вируса COVID-19 могут обостряться болезненные проявления на коже.

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