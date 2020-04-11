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Новые жертвы и заболевшие: коронавирус в Украине набирает обороты

11 апреля 2020, 09:32

Вирус в нашей стране нашли еще у более чем 300 человек

Китайский вирус в Украине набирает обороты – Коронавирус в Украине 11 апреля
В Украине коронавирус набирает обороты / УНИАН

В субботу, 11 апреля, по состоянию на 9:00 в Украине смертоносный китайский коронавирус нашли у 2 тысяч 511 человек.

За сутки вирус диагностировали у 308 человек, cообщили в Минздраве.

По его данным, количество жертв заразы возросло на четыре человека – до 73. 

Также в Минздраве сообщили, что возросло и количество людей, которые побороли болезнь, – выздоровевших уже 79.

Коронавирус в Украине 11 апреля – в каких областях сколько инфицированных:

  • Винницкая обл. – 151 случай (7 выздоровели);
  • Волынская обл. – 52 случая (2 выздоровели);
  • Днепропетровская обл. – 55 случаев (5 выздоровели);
  • Донецкая обл. – 11 случаев (1 выздоровел);
  • Житомирская обл. – 74 случая;
  • Закарпатская обл. – 60 случаев (3 выздоровели);
  • Запорожская обл. – 64 случая (8 выздоровели);
  • Ивано-Франковская обл. – 274 случая (12 выздоровели);
  • Киев – 396 случаев;
  • Киевская обл. – 149 случаев (9 выздоровели);
  • Кировоградская обл. – 106 случаев;
  • Львовская обл. – 96 случаев (5 выздоровели);
  • Луганская обл. – 3 случая;
  • Одесская обл. – 51 случай;
  • Полтавская обл. – 24 случая;
  • Ровенская обл. – 103 случая (3 выздоровели);
  • Сумская обл. – 69 случаев (1 выздоровел);
  • Тернопольская обл. – 208 случаев (1 выздоровел);
  • Харьковская обл. – 8 случаев;
  • Херсонская обл. – 28 случаев;
  • Хмельницкая обл. – 18 случаев;
  • Черкасская обл. – 93 случая (1 выздоровел);
  • Черновицкая обл. – 409 случаев (21 выздоровел);
  • Черниговская обл. – 9 случаев.
Китайский вирус в Украине набирает обороты – Коронавирус в Украине 11 апреля
В Украине коронавирус набирает обороты / facebook.com/phc.org.ua

В министерстве добавили, что большинство жертв коронавируса – 86,3%, люди в возрасте от 50-ти лет. 

"В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 73 человека, из них – 32 мужчины и 41 женщина", – отмечается в сообщении.

Напомним, по состоянию на утро 10 апреля коронавирус в Украине нашли у 2 тысяч 203 человек, скончались 69 пациентов, а 61 инфицированный – выздоровел. За сутки заразу нашли у 311 человек.

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