Новые жертвы и заболевшие: коронавирус в Украине набирает обороты

Вирус в нашей стране нашли еще у более чем 300 человек
В субботу, 11 апреля, по состоянию на 9:00 в Украине смертоносный китайский коронавирус нашли у 2 тысяч 511 человек.
За сутки вирус диагностировали у 308 человек, cообщили в Минздраве.
По его данным, количество жертв заразы возросло на четыре человека – до 73.
Также в Минздраве сообщили, что возросло и количество людей, которые побороли болезнь, – выздоровевших уже 79.
Коронавирус в Украине 11 апреля – в каких областях сколько инфицированных:
- Винницкая обл. – 151 случай (7 выздоровели);
- Волынская обл. – 52 случая (2 выздоровели);
- Днепропетровская обл. – 55 случаев (5 выздоровели);
- Донецкая обл. – 11 случаев (1 выздоровел);
- Житомирская обл. – 74 случая;
- Закарпатская обл. – 60 случаев (3 выздоровели);
- Запорожская обл. – 64 случая (8 выздоровели);
- Ивано-Франковская обл. – 274 случая (12 выздоровели);
- Киев – 396 случаев;
- Киевская обл. – 149 случаев (9 выздоровели);
- Кировоградская обл. – 106 случаев;
- Львовская обл. – 96 случаев (5 выздоровели);
- Луганская обл. – 3 случая;
- Одесская обл. – 51 случай;
- Полтавская обл. – 24 случая;
- Ровенская обл. – 103 случая (3 выздоровели);
- Сумская обл. – 69 случаев (1 выздоровел);
- Тернопольская обл. – 208 случаев (1 выздоровел);
- Харьковская обл. – 8 случаев;
- Херсонская обл. – 28 случаев;
- Хмельницкая обл. – 18 случаев;
- Черкасская обл. – 93 случая (1 выздоровел);
- Черновицкая обл. – 409 случаев (21 выздоровел);
- Черниговская обл. – 9 случаев.
В министерстве добавили, что большинство жертв коронавируса – 86,3%, люди в возрасте от 50-ти лет.
"В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 73 человека, из них – 32 мужчины и 41 женщина", – отмечается в сообщении.
Напомним, по состоянию на утро 10 апреля коронавирус в Украине нашли у 2 тысяч 203 человек, скончались 69 пациентов, а 61 инфицированный – выздоровел. За сутки заразу нашли у 311 человек.