Новые жертвы и заболевшие: коронавирус в Украине набирает обороты

В Украине коронавирус набирает обороты / УНИАН

В субботу, 11 апреля, по состоянию на 9:00 в Украине смертоносный китайский коронавирус нашли у 2 тысяч 511 человек.

За сутки вирус диагностировали у 308 человек, cообщили в Минздраве.

По его данным, количество жертв заразы возросло на четыре человека – до 73.

Также в Минздраве сообщили, что возросло и количество людей, которые побороли болезнь, – выздоровевших уже 79.

Коронавирус в Украине 11 апреля – в каких областях сколько инфицированных:

Винницкая обл. – 151 случай (7 выздоровели);

Волынская обл. – 52 случая (2 выздоровели);

Днепропетровская обл. – 55 случаев (5 выздоровели);

Донецкая обл. – 11 случаев (1 выздоровел);

Житомирская обл. – 74 случая;

Закарпатская обл. – 60 случаев (3 выздоровели);

Запорожская обл. – 64 случая (8 выздоровели);

Ивано-Франковская обл. – 274 случая (12 выздоровели);

Киев – 396 случаев;

Киевская обл. – 149 случаев (9 выздоровели);

Кировоградская обл. – 106 случаев;

Львовская обл. – 96 случаев (5 выздоровели);

Луганская обл. – 3 случая;

Одесская обл. – 51 случай;

Полтавская обл. – 24 случая;

Ровенская обл. – 103 случая (3 выздоровели);

Сумская обл. – 69 случаев (1 выздоровел);

Тернопольская обл. – 208 случаев (1 выздоровел);

Харьковская обл. – 8 случаев;

Херсонская обл. – 28 случаев;

Хмельницкая обл. – 18 случаев;

Черкасская обл. – 93 случая (1 выздоровел);

Черновицкая обл. – 409 случаев (21 выздоровел);

Черниговская обл. – 9 случаев.

В Украине коронавирус набирает обороты / facebook.com/phc.org.ua

В министерстве добавили, что большинство жертв коронавируса – 86,3%, люди в возрасте от 50-ти лет.

"В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 73 человека, из них – 32 мужчины и 41 женщина", – отмечается в сообщении.

Напомним, по состоянию на утро 10 апреля коронавирус в Украине нашли у 2 тысяч 203 человек, скончались 69 пациентов, а 61 инфицированный – выздоровел. За сутки заразу нашли у 311 человек.