Комаровский рассказал о пользе от паразитов

Глисты могут принести пользу, сказал Евгений Комаровский / Скриншот

Глисты, которые не представляют опасности для жизни, помогают тренировать иммунную систему детей.

В глистах нет ничего особо страшного, люди сосуществуют с глистами десятки миллионов лет, рассказал педиатр, кандидат медицинских наук и телеведущий Евгений Комаровский.

Эксперт подчеркнул, что против паразитов, которые действительно опасные для жизни, есть огромное количество эффективных лекарств.

"…Глисты, с учетом того, что дети наши особо с голоду не умирают, это замечательный способ тренировки иммунной системы, профилактики аллергических заболеваний", – поделился медик.

Ранее диетолог Альбина Комиссарова назвала главные признаки наличия паразитов в организме человека. По ее словам, это общее недомогание, необъяснимая потеря веса и зуд. Также при наличии паразитов у человека может быть диарея.