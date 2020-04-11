Когда Украине грозит пик коронавируса: врач назвал даты

Пик коронавируса в Украине возможен 24-27 апреля, сказал эксперт / УНИАН

Бывший председатель Центра общественного здоровья, эпидемиолог, врач-инфекционист Владимир Курпита заявил, что в Украине пик смертоносного китайского коронавируса, из-за которого введена пандемия, возможен 24-27 апреля.

Бесспорно, количество подтвержденных случаев будет зависеть от наличия тестирования, рассказал эксперт в интервью Главреду.

По его словам, крайне важен и экономический фактор – если у людей закончатся деньги, они будут скрывать какие-либо симптомы заболевания, только бы вернуться к работе и заработать какую-то копейку.

"В этом случае есть риск, что люди будут инфицировать других, и болезнь сможет активнее распространяться. Поэтому очень взвешенно следует подходить к внедрению ограничительных мер. Для каждой группы людей или общества нужно просчитывать свои опасности и риски...", – добавил собеседник.

Читайте такжеСоветник Зеленского спрогнозировал пик эпидемии коронавируса: какая глобальная задачаМедик подчеркнул, что теоретически пик эпидемии коронавируса в Украине должен произойти где-то в середине апреля.

"Но на эти даты приходятся большие религиозные праздники, плюс можно ожидать возврата очередной части трудовых мигрантов из-за рубежа, плюс происходит перемешивание населения внутри страны – все это создаст очень благоприятный фон для активного распространения вируса", – заявил Курпита.

Эпидемиолог объяснил, что поэтому пик заболевания может сместиться и начнется через пять-семь дней после Пасхи.

"Празднования будут способствовать тому, что люди станут активнее перемешиваться. И, к сожалению, таким образом вирус могут вынести из городов в небольшие городки", – предупредил эксперт.

Напомним, в Украине до 24 апреля введен карантин, также на территории страны действует режим чрезвычайной ситуации. Коронавирус в Украине 11 апреля по состоянию на 9:00 нашли у 2 тысяч 511 человек, 73 заболевших умерли, а 79 человек побороли заразу.