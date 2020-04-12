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Эпидемия коронавируса в Украине: врач назвал возможную движущую силу

12 апреля 2020, 09:10

Украинская власть поступила глупо – ограничения вводились для тех, кто прилетал из стран, где не "бушует" вирус, поделился экс-председатель Центра общественного здоровья.

Врач поделился, что возможная движущая сила эпидемии коронавируса в Украине – заробитчане
Возможная движущая сила эпидемии коронавируса в Украине – заробитчане, поделился врач / УНИАН

Врач-инфекционист, эпидемиолог и бывший председатель Центра общественного здоровья Владимир Курпита считает, что движущей силой эпидемии коронавируса в Украине могли стать более 100 тысяч заробитчан, которых впустили на Родину без каких-либо ограничений.

Еще большей глупостью было после этого забирать граждан из-за рубежа и вводить какие-то обсервационные меры для тех, кто прилетает, рассказал эксперт в интервью Главреду.

Собеседник отметил, что ограничения вводились для тех, кто прилетал из Вьетнама или Индонезии, хотя эти страны не входят даже в десятку государств, в которых наиболее распространена коронавирусная инфекция. 

Медик заявил, что эту непоследовательность действий власти можно объяснить или плохой подготовкой, или желанием попиариться.

"Иногда решения, которые принимались, базировались не на прагматических соображениях, а на стремлении понравиться избирателю. В частности, я имею в виду решение о закрытии-открытии страны и возвращения украинских граждан из-за рубежа", – добавил инфекционист.

Читайте такжеКогда Украине грозит пик коронавируса: врач назвал датыКурпита подчеркнул, что условно говоря, украинская сторона привезла сто человек и разместила их в обсервации на две недели в Новых Санжарах, прославились на весь мир камнями, которые летели в автобусы, потому туда приехал президент Владимир Зеленский, кому-то даже вручил часы, вся страна наблюдала за пребыванием в Новых Санжарах тогдашнего министра здравоохранения Зоряны Скалецкой.

"Но потом – мы открыли границу и впустили без каких-либо ограничений более 100 тысяч заробитчан, которые приехали из разных стран! Собственно, они могли стать движущей силой эпидемии, которая сейчас разворачивается в Украине", – полагает собеседник.

Напомним, коронавирус нового типа зафиксировали в Китае, потом он распространился по миру и начал бушевать в Европе, была введена пандемия.

Из-за коронавируса в Украине ввели карантин и режим чрезвычайной ситуации. По состоянию на утро 11 апреля вирус в нашей стране диагностирован у 2 тысяч 511 человек, 73 инфицированных умерли, а 79 человек выздоровели.

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