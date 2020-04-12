Коронавирус в Украине: врач сказал, сколько невыявленных случаев

В Украине на один диагностированный случай вируса из Китая может приходиться до девяти невыявленных, сообщил врач / УНИАН

Эпидемиолог, врач-инфекционист, экс-председатель Центра общественного здоровья Владимир Курпита сообщил, что в Украине на один выявленный случай китайского коронавируса может приходиться до девяти невыявленных (в стране нашли 2 тысячи 777 инфицированных).

В нашей стране больных коронавирусом обнаруживают с отставанием в 7-10 дней с момента заболевания, а один больной может заразить до трех человек, рассказал эксперт в интервью Обозревателю.

Собеседник предупредил, что через 7-10 дней в больницы могут прийти 550-600 новых больных.

"За это время они инфицируют еще 2,5 человека, и на выходе будем иметь тысячу зараженных лиц. Поэтому со второй половины апреля количество больных будет увеличиваться, и больницы это почувствуют…", – заявил врач.

Читайте такжеЭпидемия коронавируса в Украине: врач назвал возможную движущую силуИнфекционист добавил, что в разных государствах разная чувствительность эпидемиологического надзора.

"…По оценкам ученых из Лондонской школы гигиены и тропической медицины, количество выявленных больных с симптомами у нас составляет 10% от общего количества потенциально инфицированных. На один выявленный случай у нас может быть до девяти невыявленных", – сказал эксперт.

Ранее Владимир Курпита говорил, что в Украине пик коронавируса может быть после Пасхи – 24-27 апреля. Бывший председатель Центра общественного здоровья подчеркнул, что число подтвержденных случаев заболевания будет зависеть от наличия тестирования.