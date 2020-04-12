Ляшко назвал возможную дату пика коронавируса в Украине

В Украине пик коронавируса ожидается 17 апреля, поделился Виктор Ляшко / УНИАН

Главный санитарный врач Виктор Ляшко сообщили, что пик коронавируса в Украине ожидается в пятницу, 17 апреля.

Если в стране будут придерживаться карантина, то пик заболевания пройдет на невысоких показателях, рассказал Ляшко в интервью Lb.ua.

По его словам, Украину и мир спасет "волшебный пендель".

"Ожидается, что он (пик коронавируса – Ред.) будет 17 апреля. Но динамика может быть разная. Это новый вид возбудителя, он может повести себя неожиданно", – добавил собеседник.

Главный санврач сказал, что украинская сторона накладывает свой сценарий на тот сценарий, который был в европейских странах.

"…четко видим, что благодаря тому, что ввели превентивные меры, от ста до тысячи случаев мы шли больше дней, чем, например, Италия. От тысячи до десяти тысяч тоже идем медленнее, увидим, как дойдем", – заявил он.

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