Первая вспышка коронавируса в Украине: врач спрогнозировал количество заболевших

Во время первой вспышки вируса из Китая в Украине может заболеть миллион человек, спрогнозировал врач / УНИАН

В Украине во время первой вспышки китайского смертоносного коронавируса, из-за которого объявлена пандемия, заболеет один миллион человек.

Больше всего людей будет болеть в городах, рассказал бывший председатель Центра общественного здоровья, врач-инфекционист и эпидемиолог Владимир Курпита в интервью Obozrevatel.

По словам эксперта, в зоне риска находится 22 млн граждан нашей страны.

"Во время первой вспышки может переболеть до 5% населения, а это один миллион, и в основном в городах… в пик заболеваемости… можем иметь до 1,5-2 тысячи обращений за медицинской помощью в сутки", – заявил медик.

Ранее Владимир Курпита говорил, что пик коронавируса в Украине возможен 24-27 апреля. Позже главный санитарный врач Виктор Ляшко сообщили, что пик заболеваемости ожидается 17 апреля.

Напомним, коронавирус в Украине 12 апреля по состоянию на утро диагностировали у 2 тысяч 777 человек, 83 инфицированных скончались, а 89 – побороли заразу. Из-за вируса в стране ввели карантин, также действует режим чрезвычайной ситуации.