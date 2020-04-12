"Три симптома": Ляшко назвал основание для тестирования на коронавирус

При наличии одного из трех симптомов человека могут отправить сделать тест на коронавирус, поделился Виктор Ляшко / УНИАН

В Украине основанием для того, чтобы отправить человека на тестирование на смертоносный китайский коронавирус, является наличие любого из трех симптомов.

Наличие лихорадки или сухого кашля или затрудненное дыхание – основание для отправки человека на тестирование, рассказал главный санитарный врач Виктор Ляшко в интервью Lb.ua.

Собеседник отметил, что в нашей стране изменили алгоритмы тестирования, теперь тестируют людей с пневмонией.

"…поскольку есть передача внутрь в стране, теперь не нужно спрашивать, путешествовал человек или нет. То есть, спрашивают на всякий случай, но любые из трех симптомов: лихорадка, сухой кашель и затрудненное дыхание – это уже основания для того, чтобы отправить человека на тестирование", – добавил он.

Читайте такжеЛяшко назвал возможную дату пика коронавируса в УкраинеРанее главврач Александровской больницы Киева, в которой лечатся больные коронавирусом, Людмила Антоненко сообщила, что у инфицированных сначала повышается температура тела, потом появляется кашель, а потом развивается пневмония.