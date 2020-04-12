Коронавирус навсегда: Комаровский сделал пугающее заявление

Евгений Комаровский / УНИАН

Украинский врач-педиатр Евгений Комаровский прокомментировал вопрос о том, способен ли коронавирус надолго "прописаться" в человеческом организме.

По его словам, если в клетку организма человека попал РНК-вирус, то рано или поздно эта клетка погибает.

"Вирус выходит наружу, а там его поджидают антитела, которые вирус убивают, а клетка потом исчезает, растворяется, а на ее месте появляется новая. А вот ДНК вирус может забраться внутрь клетки и очень долго там жить при этом клетку не убивая", - подчеркнул медик, отвечая в YouTube на один из вопросов пользователей.

При этом эксперт обратил внимание на то, что коронавирус относится к РНК-вирусам, следовательно, он не может превращаться в хроническую болезнь.

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"ДНК-вирусы дают длительные, хронические болезни. А РНК-коронавирус - начало и конец. Или вы победили коронавирус или он вас", - добавил Комаровский.

Напомним, ранее Комаровский предупредил о рисках при лечении коронавируса.