Уханьская дрянь готовит "сюрприз": главный иммунолог США шокировал заявлением

Коронавирус готовит второй мощный удар / Reuters

Свирепый китайский вирус под названием Ковид-19 играет с людьми, как хочет: то отступает, то тихо крадется, а потом жесточайшая атака и сотни смертей, которые едва успевают фиксировать. По состоянию на 12 апреля в мире 1,7 миллиона человек заболели уханьской заразой. Жертвами злой болезни стали более 109 тысяч человек.

Уже несколько месяцев мир трясет от пандемии. Ученые и врачи пытаются предсказать поведение вируса, одни навязывают уставшему обществу оптимистические сценарии развитий, что вот-вот коронавирус станет слабым и превратится в типичную сезонную заразу.

А есть те, кто уже говорит о второй волне пандемии.

В частности, доктор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний и глава комиссии по коронавирусу при Белом доме Энтони Фаучи заявил, что второй пик пандемии коронавируса ожидается в сентябре-октябре.

Более того, главный иммунолог США также добавил, что с большой вероятностью те, кто переболел коронавирусом, могут не бояться заразиться им повторно.

"Имеющиеся данные о коронавирусных инфекциях позволяют предположить, что антитела к COVID-19 будут сохраняться и защищать хозяина в течения "разумного" периода времени. Иными словами, человек, переболевший в феврале-марте, скорее всего, не заболеет в сентябре-октябре, когда ожидается второй пик пандемии", - считает Фаучи.

Читайте такжеУханьская зараза ввела в заблуждение ученых: риски заражения на улице возрослиНапомним, ранее известный украинский врач Евгений Комаровский заявил о том, что в Украине пик коронавируса уже прошел.

В то же время он усомнился в правдивости официальной статистки по COVID-19 и отметил, что карантин в Украине ни в коем случае нельзя ослаблять для людей старшего возраста.

Он считает, что при отсутствии достоверных цифр невозможно делать точные прогнозы по поводу развития ситуации вокруг пандемии коронавируса.