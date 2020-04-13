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Готовьтесь к новой эпидемии: полыхнет вторая волна коронавируса – эксперт

13 апреля 2020, 03:49

Мир столкнется с новой эпидемией, утверждают ученые.

коронавирус
Мир столкнется с новой эпидемией, утверждают ученые / Фото pixabay.com

В мире может разгореться новая эпидемия после отмены карантинных мероприятий после снижения числа заболевших коронавирусом.

Как спрогнозировал профессор Ганноверского института вирусологии Томас Шульц, отмена жесткого карантина может произойти уже в ближайшие 2-3 месяца.

"У нас есть серьезные опасения, что после того, как число инфицированных значительно упадет, а это произойдет в ближайшие два-три месяца, ограничения будут отменены. В результате мы снова столкнемся с эпидемией", — подчеркнул эксперт в документальном фильме Опасный вирус — 2.

Шульц добавил, что для предотвращения сложившейся ситуации в будущем мировые лидеры будут вынуждены возвращаться к ограничительным мерам в течение этого и следующего года, пишет РИА Новости.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что коронавирус устроил в Москве 41-й год.

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