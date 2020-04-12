Без шансов: какой антисептик лучше всего "убивает" коронавирус

Коронавирус лучше всего "убивает" антисептик с этанолом / flickr.com/photos/niaid/albums

Во время пандемии уханьской заразы очень важно знать, какой антисептик лучше всего борется с опасным вирусом.

По информации сайта ВОЗ, чтобы антисептик был эффективным против вирусов, он должен содержать этанол. Он повреждает вирусную частицу — и вирус не может размножаться.

Этанол имеет широкую вирулицидную активность по сравнению с другими типами спиртов. Спектр вирулицидной активности этанола — 95 процентов, он охватывает большинство клинически значимых вирусов.

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Для борьбы с новым коронавирусом ВОЗ рекомендует использовать 2 типа антисептиков на основе спирта, которые содержат 75 процентовпропанола или 80 процентов этанола.

Ранее ученые обнародовали исследование, в котором заявили, что коронавирус может распространяться на расстояние до 4 м от зараженного человека. Эксперты исследовали поверхности и образцы воздуха, взятые в отделении интенсивной терапии и палате с заболевшими Covid-19 в одной из больниц Уханя, где началась пандемия коронавируса.

Также Главред писал, что от коронавируса может пострадать более 10% населения Украины. В то же время Украина сейчас идет по сценарию, согласно которому новым коронавирусом будет инфицировано не более 2% населения.