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Реальный спад пандемии: китайский эпидемиолог дал обнадеживающий прогноз

13 апреля 2020, 08:28

Начала снижения числа заразившихся и погибших можно будет ожидать не ранее, чем через две недели.

коронавирус
Китайский эксперт назвал, когда пандемия пойдет на спад / Reuters

Уханьская болезнь подняла на уши весь мир и пока даже намека на то, что она собирается остановиться, нет. По состоянию утро понедельника, 13 апреля, в мире зарегистрировали 1 850 220 случаев заражения китайским вирусом. Погибли от Ковид-19 невиданное количество людей - 114 215.

По словам китайского эксперта-эпидемиолога, если во всем мире не будут приняты очень жесткие меры по контролю распространения коронавируса, то перелома и начала снижения числа заразившихся и погибших можно будет ожидать не ранее, чем через две недели.

"С одной стороны, в отличие от пандемии "испанки" в 1918 году, сейчас меры правительств играют очень важную роль. Если они будут достаточно жесткими, то эпидемия пойдет на спад...  Но если ситуация будет развиваться по нынешнему сценарию, боюсь, потребуются еще две недели до того, как в ситуации с COVID-2019 наступит перелом", - заявил ведущий эпидемиолог Китая Чжун Наньшань, сообщает газета Женьминь жибао, пишет МК.

Он привел в пример северный провинции Италии, наиболее сильнопострадавшие от пандемии, где властями были приняты беспрецедентные меры по социальному ограничению, и это дало свои впечатляющие результаты - случаи заражения стремительно сокращаются.

По словам Наньшаня, сейчас делать какой-то более-менее точный прогноз о развитии ситуации с коронавирусом в мире достаточно сложно, так как во многих странах "очень много непредвиденных факторов".

Читайте такжеУханьская дрянь готовит "сюрприз": главный иммунолог США шокировал заявлениемНапомним, ранее известный украинский врач Евгений Комаровский заявил о том, что в Украине пик коронавируса уже прошел.

В то же время он усомнился в правдивости официальной статистки по COVID-19 и отметил, что карантин в Украине ни в коем случае нельзя ослаблять для людей старшего возраста.

Он считает, что при отсутствии достоверных цифр невозможно делать точные прогнозы по поводу развития ситуации вокруг пандемии коронавируса.

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