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В ВОЗ рассказали о вреде масок для лица

13 апреля 2020, 09:03

Во Всемирной организации здоровья подчеркнули, что маска для лица не должна быть мокрой, а после двух часов использования её можно выбросить.

Медицинская маска
В ВОЗ рассказали, когда медицинская маска бесполезна / УНИАН

Маска для лица стала своего рода элементом гардероба - из-за пандемии коронавируса многие страны ввели жесткий карантин и режим масок в общественных местах. Вот только некоторые граждане носят маску скорее для видимости, нежели для защиты.

Есть и те, кто считает маску панацеей. Так вот, если носить маску для лица, но при этом игнорировать другие меры профилактики уханьской заразы, то в разы возрастает риск заражения.

"Если только носить маску, а всё другое бросить — не соблюдать дистанцию, не мыть руки, — вы точно заболеете. Маска не вредна сама по себе. Вред в том, что люди могут поменять своё поведение", — заявила представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович, передает РИА Новости.

Вуйнович отметила, что маска не должна быть мокрой, а после двух часов использования её можно выбросить, иначе вы станете источником инфекции.

Также она подчеркнула, что социальная дистснация защищает лучше, чем маска для лица.

Читайте такжеКак сшить многоразовую маску для лица своими руками – выкройка и фотоНапомним, ранее представители Всемирной организации здравоохранения заявили, что по-прежнему рекомендуют людям не носить маски, если они не болеют Ковид-19 или не ухаживают за больными уханьской заразой.

"Нет конкретных доказательств того, что массовое ношение масок населением несет какую-то пользу", - сообщил исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения, доктор Майк Райан на брифинге для СМИ в Женеве, Швейцария.

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