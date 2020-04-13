Пандемия коронавируса-2: инфекционист назвал сроки нового глобального карантина

Инфекционист назвал сроки нового карантина / УНИАН

С тех пор, как коронавирус начал ежедневно убивать людей, и число жертв начали увеличиваться в геометрической прогрессии, ученые всего мира стали пристально изучать эту заразу. Множество исследований, сотни догадок и предположений, и отсутствие четкого ответа – когда пандемия закончится.

Единственное, в чем сошлись исследователи многих стран, так это то, что нас ждет вторая вспышка.

В частности, о второй волне пандемии коронавируса рассказал заведующий инфекционным отделением шанхайской больницы Хуашань, глава шанхайской экспертной группы по лечению COVID-19 Чжан Вэньхун.

По его словам, человечеству не удастся полностью справиться с пандемией коронавируса этим летом.

Он добавил, уже в ноябре возможна новая волна заболевания, однако она не будет серьезной, передает РИА "Новости" со ссылкой на портал "Хуаньцюван".

Инфекционист также назвал сроки очередного глобального карантина.

"Вспышки заболевания начали возникать в странах Южной Америки, Африки, Юго-Восточной Азии, поэтому, согласно существующей математической модели, летом этого года мы не сможем полностью избавиться от этого вируса, когда наступит зима, все снова будут сидеть дома", – отметил он.

Одновременно с тем эксперт подчеркнул, что благодаря этой эпидемии разные страны приобрели колоссальный опыт, особенно в области диагностики, поэтому следующая волна эпидемии будет не такой серьезной.

Читайте такжеУханьская зараза ввела в заблуждение ученых: риски заражения на улице возрослиНапомним, ранее в авторитетном научном журнале The Lancet сообщили, что официальные цифры распространения пандемии коронавируса могут быть занижены – такие результаты исследования Геттингенского университета (Германия).

По словам ученых, в США должно быть более 10 миллионов человек с диагнозом COVID-19, в Испании — более пяти миллионов, в Италии — около трех миллионов, в Великобритании — около двух миллионов.