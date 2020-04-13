От заражения до пневмонии: врач рассказал, как коронавирус "атакует" человека

Врач назвал четыре типа людей, которые болеют коронавирусом / Reuters

О том, что такое коронавирус, мир узнал в конце 2019 года. Сразу все заговорили о пневмонии, причиной которой является новый вирус - тяжелый острый респираторный синдром, коронавирус 2 или Sars-CoV-2. Болезнь, вызванная вирусом - Covid-19.

Потом Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала это пандемией, хотя большинство людей, которые болеют Covid-19, страдают только легкими симптомами, напоминающими простуду.

В ВОЗ говорят, что около 80% людей с Covid-19 выздоравливают без какого-либо специального лечения. Только один человек из шести серьезно заболевает и "с трудом дышит".

Но почти все серьезные последствия Covid-19 характеризуются пневмонией, заявил профессор Джон Уилсон, президент Королевского австралийского колледжа врачей и врач-вирусолог.

По его словам, людей, которые заражаются Covid-19, можно разделить на четыре широкие категории.

В первую входят те люди, которые являются "субклиническими" и имеют вирус, но не имеют симптомов. Далее идут те, кто получает инфекцию в верхних дыхательных путях, которая, по словам Уилсона, "означает, что у человека жар и кашель и, возможно, более легкие симптомы, такие как головная боль или конъюнктивит". Самая большая группа из тех, кто заразился Covid-19 - это те, у кого появляются те же симптомы гриппа, которые обычно не дают им работать – такие люди уже обращаются в больницу. У четвертой группы, по словам Уилсона, развивается тяжелое заболевание с пневмонией.

Как развивается пневмония?

У людей с Covid-19 развивается кашель и лихорадка. По словам Уилсона, это является результатом инфекции, достигающей дыхательного дерева - воздушных каналов, которые проводят воздух между легкими и внешней средой.

"Поверхность дыхательного дерева повреждается, вызывая воспаление. Это в свою очередь раздражает нервы в слизистой оболочке дыхательных путей. Просто пылинка может стимулировать кашель", - сказал медик.

Он говорит, что легкие, которые наполняются воспалительным материалом, не могут получать достаточное количество кислорода в кровь, снижая способность организма поглощать кислород и избавляться от углекислого газа.

"Это обычная причина смерти от тяжелой пневмонии", - говорит он.

Уилсон говорит, что есть доказательства того, что пневмония, вызванная Covid-19, имеет тенденцию поражать все легкие, а не только маленькие части.

Профессор Кристин Дженкинс, председатель Lung Foundation Australia и ведущий врач-вирусолог, добавила, что до сих пор нет лекарств от пневмонии Covid-19.

"Люди уже пробовали все виды лекарств, и мы надеемся, что мы обнаружим, что существуют различные комбинации вирусных и противовирусных препаратов, которые могут быть эффективными. На данный момент не существует какого-либо установленного лечения, кроме поддерживающего лечения, которое мы и даем людям в отделении интенсивной терапии", - отметила она.

"Мы проветриваем их легкие и поддерживаем высокий уровень кислорода, пока они не смогут нормально функционировать, восстанавливаюсь", - добавила врач, пишет The Guardian.

Читайте также"Вгрызается" не только в легкие: медик из Италии рассказал, как уничтожает Ковид-19Напомним, ранее ученые пришли к выводу, что коронавирус не переносит высоких температур. К примеру, при 70 градусах он не продержится дольше пяти минут. Также исследователи обратили внимание на то, что на поверхности медицинских масок вирус может оставаться до семи дней, поэтому средства индивидуальной защиты нужно дезинфицировать.