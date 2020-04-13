Коронавирус оказался заразнее, чем думали ранее / Фото pixabay.com

Чем больше людей умирают от китайского вируса, тем в больший тупик попадают ученые. Согласно свежим данным университета Джона Хопкинса, более 1,85 миллиона человек заразились коронавирусом, а его жертвами стали около 114 000 человек по всему миру.

Так вот, новое исследование ученых свидетельствует от том, что уханьская зараза Ковид-19 в два раза заразнее, чем считалсь ранее.

Согласно исследованию, проведенному учеными из Лос-Аламосской национальной лаборатории, которая находится в американском штате Нью-Мексико, стало также известно, что коронавирус может распространяться в два раза быстрее, чем предполагалось ранее.

Кроме того, ученые выяснили, что для создания "коллективного иммунитета" необходимо не 60%, а минимум 82% переболевших в обществе.

Цифры, опубликованные в начале эпидемии, свидетельствовали, что один заболевший в среднем заражает от 2,2 до 2,7 людей. Однако ученые, которые изучали ранние стадии эпидемии коронавируса в Ухане, обнаружили, что каждый носитель болезни фактически заразил в среднем 5,7 людей, пишет Daily Mail.

Скорость "удвоения" вируса, то есть время, за которое количество заболевших увеличивается вдвое, первоначально давалась в промежутке между шестью и семью днями. Но американская исследовательская группа предположила: на самом деле "удвоение" происходит за 2,3-3,3 дня, если судить по данным эпидемии в Ухане.

Также ученые скорректировали и прогноз относительно "коллективного иммунитета". Исследование показало: 82% людей должны иметь иммунитет (либо с помощью вакцины, либо уже после выздоровления от этой болезни) чтобы остановить распространение коронавируса. Это показатель ощутимо больше 60%, которые закладывалась в изначальных прогнозах.

Читайте такжеУханьская дрянь готовит "сюрприз": главный иммунолог США шокировал заявлениемНапомним, ранее исследователи из Финляндии предупредили, что облако капель, после того как зараженный коронавирусом чихнул, висит в воздухе несколько минут, сохраняя способность заражать людей даже после того, как больной человек уже ушел.

"Предварительные результаты показывают, что частицы аэрозоля с вирусом могут оставаться в воздухе дольше, чем сначала думали", – цитирует исследователей The Sun.