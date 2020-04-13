Раскрыты необычные симптомы коронавируса

У вируса есть атипичные симптомы, и они могут проявляться вместе с "классическими", предупредила медик.
Врач, волонтер Красного Креста украинка Ольга Бессонова, которая на протяжении нескольких лет работает в Италии, сообщила, что есть "классическими" и атипичные симптомы убийственного китайского коронавируса.
Необычные симптомы вируса могут проявляться вместе с "классическими", поделилась медик с Obozrevatel.
По словам собеседницы, один из необычных симптомов заразы – слезотечение.
Необычные симптомы коронавируса:
- Покалывание или боли в области шеи, лица;
- Потеря вкусовой чувствительности;
- Потеря чувствительности тройничного, лицевого нервов – чувство онемения;
- Фронтальный синусит (воспаление слизистой оболочки околоносовых пазух).
"…( атипичные симптомы вируса – Ред.) могут возникать как одиночно, так и вместе с "классическими", – отметила эксперт.
"Классические" симптомы коронавируса:
- Сухой кашель;
- Температуру – выше 37,5, часто – выше 38;
- Одышка (в более тяжелых случаях);
- Дыхательная недостаточность (в тяжелых случаях).
Читайте также"Три симптома": Ляшко назвал основание для тестирования на коронавирусРанее сообщалось, что одним из симптомов коронавируса является потеря обоняния.
Напомним, главврач Александровской больницы Киева, в которой проходят лечение больные коронавирусом, Людмила Антоненко поделилась, что у заболевших сначала повышается температура, появляется кашель, а потом начинается пневмония.
Справка. Коронавирус нового типа нашли в Китае, потом он распространился по миру, и новым эпицентром заболевания стала Италия. Позже вирус серьезно "взялся" за США.
В мире заразу подхватили более 1 млн 800 тысяч человек, скончались свыше 115 тысяч человек. Введена пандемия. Коронавирус в Украине по состоянию на утро 13 апреля диагностирован у более 3 тысяч человек, 93 инфицированных скончались.