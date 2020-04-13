Раскрыты необычные симптомы коронавируса

Есть ряд необычных симптомов коронавируса, поделилась врач / Reuters

Врач, волонтер Красного Креста украинка Ольга Бессонова, которая на протяжении нескольких лет работает в Италии, сообщила, что есть "классическими" и атипичные симптомы убийственного китайского коронавируса.

Необычные симптомы вируса могут проявляться вместе с "классическими", поделилась медик с Obozrevatel.

По словам собеседницы, один из необычных симптомов заразы – слезотечение.

Необычные симптомы коронавируса:

Покалывание или боли в области шеи, лица;

Потеря вкусовой чувствительности;

Потеря чувствительности тройничного, лицевого нервов – чувство онемения;

Фронтальный синусит (воспаление слизистой оболочки околоносовых пазух).

"…( атипичные симптомы вируса – Ред.) могут возникать как одиночно, так и вместе с "классическими", – отметила эксперт.

"Классические" симптомы коронавируса:

Сухой кашель;

Температуру – выше 37,5, часто – выше 38;

Одышка (в более тяжелых случаях);

Дыхательная недостаточность (в тяжелых случаях).

Читайте также"Три симптома": Ляшко назвал основание для тестирования на коронавирусРанее сообщалось, что одним из симптомов коронавируса является потеря обоняния.

Напомним, главврач Александровской больницы Киева, в которой проходят лечение больные коронавирусом, Людмила Антоненко поделилась, что у заболевших сначала повышается температура, появляется кашель, а потом начинается пневмония.

Справка. Коронавирус нового типа нашли в Китае, потом он распространился по миру, и новым эпицентром заболевания стала Италия. Позже вирус серьезно "взялся" за США.

В мире заразу подхватили более 1 млн 800 тысяч человек, скончались свыше 115 тысяч человек. Введена пандемия. Коронавирус в Украине по состоянию на утро 13 апреля диагностирован у более 3 тысяч человек, 93 инфицированных скончались.