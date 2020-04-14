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Ученые выяснили, почему женщины отказываются от регулярного секса

14 апреля 2020, 00:55

По данным исследователей, причины, по которым женщины "идут в отказ" от постоянного секса, вполне обычны.

Мужчина, Женщина
Мужчина, Женщина / infosmi.net

Объединенная группа ученых из Университетов Саутхемптона и Глазго закончила долгое исследование по поводу того, почему у людей пропадает тяга к сексу.

Как сообщается в западных специализированных СМИ, в проекте принимали участие 6669 женщин и 4839 мужчин. У респондентов спрашивали, бывали ли у них за минувший год промежутки долговременного (более трех месяцев) отказа от секса. 

Среди опрошенных женщин о таких проблемах рассказали 33% участниц, а среди - 15%.  Интересно, что сперва мужчины и женщины называли одинаковые причины падения тяги к сексу - депрессию, принуждение, инфекционные заболевания и возраст.

Однако далее пошли уникальные для женщин причины  - дети, беременность, несовпадающий с партнером уровень либидо.

Напомним, ранее эксперты дали женщинам в возрасте после 40 советы по сексу. До этого ученые рассказали, почему женщины бывают недовольны сексом.

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