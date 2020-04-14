Диетолог объяснила, какая первая зелень полезна для организма

Весной лучше есть свежую листовую зелень, посоветовала диетолог / УНИАН

Диетолог-нутрициолог Ольга Набока поделилась, что с апреля по май стоит есть свежую листовую зелень, она является самым эффективным средством для укрепления иммунитета.

В упругих листьях зелени намного больше полезных веществ, чем в мягких, рассказала эксперт Obozrevatel.

Собеседница добавила, что в зелени, которая выращивается в земле, в два-три раза больше макро- и микроэлементов, по сравнению с зеленью, выращенной в опилках. Набока добавила, что грунтовая зелень намного ярче той, которая росла на опилках.

"В период с апреля по май в рацион желательно ввести как можно больше свежей зелени. Особенный акцент стоит сделать на листовой зелени, которая богата хлорофиллом…", – сообщила эксперт.

Ранее сообщалось, что самой ценной зеленью считается щавель, поскольку в нем содержится много полезных веществ, в частности, клетчатка, органические кислоты и белки. Щавель – противовоспалительное средство.