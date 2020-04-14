Страшный сон коронавируса: Китай разрешил испытание на людях двух вакцин

В Китае разрешили испытание двух вакцин от коронавируса / Фото: REUTERS

Вакцина от коронавируса, который убил 120 тысяч человек – своего рода Священный Грааль, который ищет весь мир. Надежды многих сегодня связаны с вакциной, жизнь парализована – во многих странах карантин, из-за которого люди вынуждены находится дома, а некоторые уже потеряли работу.

С появлением вакцины у человечества появится шанс на жизнь, как прежде.

По информации, Китай одобрил раннюю стадию испытания на людях двух экспериментальных вакцин для борьбы с уханьской заразой, сообщило агентство "Синьхуа".

Вакцины разрабатываются пекинским отделением компании Sinovac Biotech и Уханьским институтом биологических препаратов – филиалом государственной Китайской национальной фармацевтической группы.

В марте Китай разрешил испытания другой возможной вакцины, разработанной фирмой CanSino Bio, за которой стоит Китайская академия военно-медицинских наук.

Это произошло вскоре после того, как американская фармацевтическая компания Moderna заявила, что вместе с Национальными институтами здравоохранения США приступила к клиническим испытаниям разработанной вакцины.

Читайте такжеГде нас ждет уханьская зараза: медик назвал самые опасные местаНапомним, ранее сообщалось, разработкой вакцины против COVID-19 занимаются ученые из США. Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи озвучил сроки, когда старания ученых увенчаются успехом. И этот прогноз оказался не очень утешительным.

По словам Фаучи, вакцина от коронавируса будет готова к следующему сезону заболевания – к весне 2021 года.