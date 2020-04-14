Прорыв в борьбе с коронавирусом: украинские ученые удивили сенсационной разработкой

Новая тест-система позволит выявлять переболевших коронавирусом / Фото Reuters

В Украине разработана тест-система для определения антител к новому типу коронавируса COVID-19 в организме человека.

Новая тест-система даст возможность выявлять людей, уже переболевших коронавирусом, выделять антитела в плазме их крови и использовать ее для лечения тяжелобольных пациентов.

"Тест-система предназначена для качественного выявления IgG антител к нуклеокапсидного антигена коронавируса SARS-CoV-2 в образцах сыворотки и плазмы крови человека методом иммуноферментного анализа с использованием стандартного оборудования для ИФА открытого типа", - говорится в сообщении компании Diaproph, которая разработала новую систему.

В составе тест-систем готов к использованию ТМБ субстрат, который не требует предварительного приготовления, что уменьшает количество технологических операций при постановке ИФА.

Читайте такжеМиллион долларов за вакцину: Зеленский сделал неожиданное предложениеТест-системы DIA-SARS-CoV-2-NP-IgG соответствуют требованиям технического регламента, а производственные мощности компании-разработчика позволяют обеспечить проведение 250 тыс. тестов в день.

По словам известного врача-инфекциониста Ольги Голубовской, скоро в Украине появится возможность детекции антител у переболевших COVID-19 методом ИФА.

"А значит, мы сможем быстро расширить наши терапевтические возможности для тяжелых больных плазмой реконвалесцентов", – добавила она.

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Напомним, в Украине зафиксировано 3 тыс. 372 случая коронавирусной болезни COVID-19. По данным Центра общественного здоровья Минздрава, от коронавируса погибли 98 человек, 119 пациентов выздоровели.За сутки зафиксировано 270 новых случаев.