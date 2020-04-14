Коронавирус убивает в 10 раз больше, чем свиной грипп - ВОЗ

Коронавирус в 10 раз опаснее свиного гриппа / Фото pixabay.com

Ненасытный китайский вирус убил около 120 тысяч человек во всем мире, и на этом, судя по темпам заражения, не собирается останавливаться.

В то же время многие граждане нагло нарушают карантин и игнорируют советы врачей, так как не видят для себя особой опасности, объясняя все преувеличением.

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что коронавирус в десять раз опаснее, чем свиной грипп.

По его словам, с января 2009 года по август 2010-го свиным гриппом заболели 1,6 млн человек. Но свиной грипп убил в десять раз меньше, чем коронавирус по состоянию на 14 апреля – жертвами свиного гриппа стали 18 449 человек.

"Мы знаем, что COVID-19 быстро распространяется, и мы знаем, что он смертелен - в десять раз смертельно опаснее пандемии гриппа 2009 года", - отметил Гебрейесус, пишет Independent.

Гендиректор ВОЗ добавил, что остановить стремительное распространение вируса можно за счет раннего выявления случаев заражения, тестирования, изоляции и отслеживания контактов.

Читайте такжеВ ВОЗ рассказали о вреде масок для лицаНапомним, ранее в авторитетном научном журнале The Lancet сообщили, что официальные цифры распространения пандемии коронавируса могут быть занижены – такие результаты исследования Геттингенского университета (Германия).

По словам ученых, в США должно быть более 10 миллионов человек с диагнозом COVID-19, в Испании — более пяти миллионов, в Италии — около трех миллионов, в Великобритании — около двух миллионов.