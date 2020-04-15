Ломая кровати: топ-3 советов для секса, которые наверняка помогут с оргазмом

Секс,советы / Cosmo

Даже те люди, которые регулярно занимаются сексом, не могут считать себя абсолютными специалистами в интимном деле.

Портал Cosmo опросил экспертов и составил список советов, которые помогут искушенным в сексе людям.

1. Ручной режим. По несчастью или к счастью, около 70% женщин не получают оргазм без стимуляции клитора руками. Соответственно, ни мужчинам не стоит отказываться делать такие ласки, ни самим дамам. И оргазм не заставит себя ждать.

2. Ноги - к небу. Женщине нужно, лежа под мужчиной на спине, дождаться, пока он войдет в нее пенисом. И сразу задирать ноги вверх. Так женщина сделает его проникновение максимально глубоким, а заодно прокачает внешнюю поверхность своих бедер.

3. Простые вращения. Вместо толчков женщина должна обхватить его пенис вагиной и, плавно вращая бедрами, заставить мужчину прочувствовать каждый миллиметр "влажной бездны". Пусть расслабляется партнер, но только потом.

Напомним, ранее ученые выяснили, почему женщины отказываются от регулярного секса. Позднее эксперты назвали лучшую секс-позу для зачатия ребенка.