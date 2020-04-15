Разжигая огонь: лучшие способы разжечь в мужчине страсть к сексу

Минет / zdoroviymir.com

Несмотря на утверждение: "Каждый мужчина хочет постоянно секса", все же хватает таких представителей сильного пола, либидо которых нужно подбадривать.

Портал Differed составил подборку советов, которые помогут женщинам пробудить в мужчинах тягу к сексу.

1. Время пришло перечитывать классиков. Хотя в древности развратники относили множество поз к обычным, для нынешнего поколения они точно будут в новинку. Поэтому желательно заглянуть хотя бы в Камасутру. Ну и потом вовсю осваивать новые секс-позы.

2. Страстный эротический массаж. В такой процесс женщине нужно внести побольше эротизма. И сократить сам массаж до минимума. Дело в том, что мягкие движения (если не знаешь определенные точки) скорее вызовут у мужчины общее расслабление и сонливость, а не дикую потенцию.

3. Поменять прическу на лобке. Для того, чтобы удивить и завести мужчину, не обязательно тратить уйму денег и сил. Просто женщине во время очередного мытья нужно немного изменить интимную прическу.

Напомним, ранее в Сети опубликовали топ-3 техник для отличного орального секса, а также топ-3 лучших техники подготовки к анальному сексу.